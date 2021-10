FC Barcelone – Real Madrid : « Som-hi », le magnifique tifo que prévoit le Camp Nou

C’est ainsi que le public du Camp Nou accompagnera l’entrée des joueurs, pour le match opposant le FC Barcelone au Real Madrid.

C’est ce dimanche que se joue la rencontre de clubs, la plus suivi du football, dans le monde. Bien que cette saison, elle perde de sa saveur, avec les départs de Messi et Griezmann, du Barça, car contraint de soulager les finances. Et de Ramos chez les Merengue. Néanmoins, le Clasico FC Barcelone – Real Madrid sera très largement diffusé et discuté, à l’heure du goûter (16h15).

Tifo géant pour le Clasico FC Barcelone – Real Madrid

Qui dit affiche de gala, dit préparation soignée. Pour accompagner les joueurs de Ronaldo Koeman, à leur entrée sur la pelouse, les spectateurs du Camp Nou brandiront à bout de bras, les cartons laissés, par le club, à leur disposition, sur les sièges. Ensemble, les presque 100 000 spectateurs attendus pour l’événement formeront le message, « Som-hi » (Allez-y), dans le virage nord et « Culers », au sud.

Au centre se formera l’image des joueurs blaugrana en liesse après un but, avec en légende la référence « Barça, ara i semper » ; « le Barça, maintenant et pour toujours ».