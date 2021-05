FC Barcelone : Salaire, contrat, ce qu’Agüero devrait signer avec le Barça

Direction Barcelone pour Sergio Agüero ?

Déjà pisté par le FC Barcelone depuis plusieurs mois, dans le but de renforcer un poste de buteur laissé vacant après le départ de Luis Suarez, Sergio Agüero serait en passe de signer pour les Blaugrana, selon les informations rapportées par Deportes Cuatro. L’attaquant argentin accepterait même de réduire drastiquement son salaire afin de s’adapter aux difficultés financières du club actuellement.

Sergio Agüero prêt à baisser son salaire pour pouvoir signer au FC Barcelone

Son contrat avec Manchester City arrivant à expiration en juin 2021, l’ancien colchonero arrivera donc libre, cet été, au Barça. Mais, alors qu’il touchait chez les Citizens un montant de 18 millions d’euros brut par an, il aurait accepté de signer à Barcelone pour un salaire, hors primes, nettement moins élevé. En effet, aux vues des difficultés financières que subit le club catalan ces derniers mois à cause de la crise sanitaire, le joueur de 32 ans percevra, d’après le média espagnol, 6,5 millions d’euros brut annuel sur deux saisons.

L’arrivée d’Agüero alimente la piste d’une prolongation de Lionel Messi

Etant lui aussi en fin de contrat cet été, Lionel Messi avait annoncé à l’intersaison dernière sa volonté de départ de la capitale catalane. Cependant, après être finalement resté cette saison, les rumeurs vont bon train en Espagne concernant la prolongation du génie argentin. Et ces dernières sont d’autant plus alimentées, que la signature de Sergio Agüero, qui est un ami de longue date de la Pulga, signifierait que Messi souhaite finalement rester, et que l’actuel mancunien ne s’engagerait pas dans la ville de Gaudi, s’il n’avait pas l’assurance de jouer avec son compatriote.