FC Barcelone : Salaire, contrat, ce que Laporta proposerait à Messi pour le retenir

Partira, partira pas Lionel Messi ? Laporta, nouveau coach du Barça, ne le souhaite pas.

A peine (ré)élu, déjà sur la brèche. Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone a la lourde tâche de négocier le futur de Lionel Messi. Le dossier est sensible et la question toujours incertaine. De surcroît, le Barça traverse difficilement la crise, ses revenus ne supportent pas la totalité des dépenses, principalement de la masse salariale de l’effectif professionnel. Et Lionel Messi pèse pour beaucoup en ce sens. Selon les informations de El Mundo au début de l’année, l’attaquant de 33 ans gagnerait près de 360 000 euros brut par jour ; salaire et primes comprises.

Une baisse de salaire contre un contrat à vie au FC Barcelone

C’est fou et d’un autre monde. Car Laporta, s’il tient par-dessus tout à garder le joueur, ne validera pas un nouveau contrat de cette hauteur. Le média El Confidencial l’assure, le patron des Blaugrana réclame de son joueur qu’il réduise son salaire. « D’au moins 30% », est-il indiqué, mais à la contrepartie de quoi, la Pulga signerait avec son club de toujours, un « contrat à vie ». Il ne serait pas le premier au Barça à signer ce type de bail, mais ceux qui en signent ne vont jamais au bout ; Luis Figo en son temps, est parti au Real Madrid rival, tandis qu’Andres Iniesta a mis le cap en direction du Japon

Lionel Messi est une marque génératrice d’un énorme business

Si Lionel Messi acceptait l’offre, lui serait proposé à la fin de sa carrière, un rôle majeur dans le collectif catalan. Quelque chose, à l’exemple avant lui d’Eric Abidal. Sachant, rappelle El Confiencial, que Lionel Messi n’est pas ‘un immense footballeur, peut-être l’un des plus grands de l’histoire, il est aussi une marque génératrice de beaucoup de business. Et ça, Laporta ne tiendrait pas à le perdre…