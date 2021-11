FC Barcelone : Salaire, contrat ce que Xavi va signer avec les Blaugrana

C’est comme si c’était fait, quoiqu’il manque le principal, qu’est l’officialisation du FC Barcelone. Il ne fait toutefois plus aucun doute, que Xavi s’installera bientôt sur le banc de l’entraîneur, en place de Ronald Koeman, remercié la semaine dernière. Ce vendredi, le club d’Al Saad confirme la nouvelle, en annonçant le départ du technicien catalan, « après paiement d’une clause libératoire », l’autorisant à rejoindre son club de coeur.

Cette clause serait proche d’un montant de cinq millions d’euros, selon les informations de la presse espagnole, notamment du média Sport. Xavi devrait s’engager sur un contrat annoncé sur trois ans, jusqu’au terme de la saison 2024. Financièrement, l’ex-milieu de terrain axial devrait perdre, en changeant d’écurie. Il se murmure, en effet, qu’il avoisinait les 10 millions d’euros par an, au Qatar.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021