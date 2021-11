FC Barcelone : Les salaires des joueurs du Barça cette saison 2021-2022

Le Barça traverse la crise, son futur, espère la direction, passera par les jeunes formés au club.

Soudainement, tout le monde a compris la gravité de la situation. A l’instant même où Lionel Messi s’est présenté seul à la tribune, les yeux humides et la voix chevrotante, pour annoncer son départ du Barça. C’est alors que la nouvelle direction du FC Barcelone a fait jour sur les difficultés économiques du club et la nécessité, cruelle pour l’Argentin, de réduire son train de vie. Expliqué par un chiffre, le plafond salarial maximal ordonné par la Ligue de football d’Espagne, a baissé de près de 300 millions d’euros, d’une saison à un autre.

Messi et Griezmann partis, la masse salariale a fondu

C’est ainsi que de 382 millions, la limite est désormais fixée à 97 millions, selon le calcul mesuré entre les recettes (télé, sponsoring, billetterie), et les charges. C’est donc pour cette raison que Lionel Messi, avec son contrat précédent à près de 80 millions brut la saison hors primes, s’en est allé au PSG. C’est aussi la même explication, qui justifie le retour d’Antoine Griezmann, à l’Atlético Madrid. Il avait le deuxième plus gros salaires de l’équipe.

Piqué, Busquets, Alaba ou Umtiti ont rogné sur leurs salaires

De fait, donc, la masse salariale du club blaugrana a fondu significativement. D’autant plus que les joueurs ont accepté de réduire leur salaires, jusqu’à moitié cette saison pour au moins quatre identifiés dans la presse : Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets et Jordi Alaba. D’autres en ont possiblement fait de même ; le tableau des salaires des joueurs du FC Barcelone induit ces diminutions, quand elles sont connues.

L’avenir est pour les jeunes pouces de la Masia

A l’avenir, et Joan Laporta le nouveau président, l’a dit face à la presse, le FC Barcelone va miser sur les jeunes de sa Masia. C’est ainsi que, Pedri d’abord, et Ansu Fati, ensuite, ont été prolongé dans la durée, avec des clauses libératoires inédites, au milliard d’euros, et pour le second, qui a l’influent Jorge Mendes pour agent, un salaire de cadre du vestiaire, qu’il est certes appelé à venir, mais le jeune homme n’a que 18 ans. Gavi, autre promesse du club, devrait être le prochain, à rempiler.

Tous les salaires des joueurs du FC Barcelone en 2021-2022

Joueur Salaire en 2021-2022 Echéance du contrat Marc-André ter Stegen 5,82 M€ 2025 Neto 3,24 M€ 2023 Ronald Araujo 2,58 M€ 2023 Clément Lenglet 3,24 M€ 2026