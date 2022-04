FC Metz : Que vaut désormais Pape Sarr sur le mercato ?

Avant de se frotter aux joutes de la clinquante Premier League anglaise, Pape Sarr vit ses derniers mois en Lorraine.

L’ascension de Pape Sarr dans le football professionnel est fulgurante. Il est arrivé au FC Metz en septembre 2020, en provenance de l’académie Génération Foot du Sénégal. En un peu moins d’un an, de grosses écuries se bousculent, pour s’offrir les services du milieu de terrain. Ce sont finalement les Spurs de Tottenham qui se montrent les plus convaincants, en déboursant 16,9 millions d’euros, à la fin du mercato estival. Depuis, la valeur marchande de la pépite a continué d’augmenter. L’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 15 et 20 M€, une valorisation qui correspond à celle de Transfermarkt, à 20 M€.

Le joueur a été prêté une saison de plus au FC Metz

Recruté par les Lillywhites l’été dernier, Pape Sarr est tout de même resté une saison de plus, en prêt, chez les Grenats, afin de parfaire son développement. En juin prochain, l’international sénégalais rejoindra pour de bon le collectif londonien, mené par Antonio Conte. Il a paraphé un contrat long terme avec les Spurs, de 5 ans, le menant jusqu’à la fin de saison 2025-2026. Ainsi, il découvrira la Premier League, et possiblement l’Europe, puisque Tottenham est en bonne posture en championnat.

Pape Sarr, le milieu grenat en eaux troubles

Si 2020-2021 fut une saison de révélation pour le joueur de 19 ans, la suivante s’avère plus compliquée. Touché par la Covid, il a également dû s’adapter à une position plus offensive sur le terrain. Les mauvaises performances collectives de son équipe ne l’aident pas non plus. Les hommes de Frédéric Antonetti sont en grande difficulté. Après une très bonne 10e place lors de l’exercice précédent, les Grenats sont, cette fois-ci, à la lutte pour le maintien, eux qui possèdent l’un des pires différentiels de buts en championnat.