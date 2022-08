FC Nantes: Ça coûterait combien de recruter Gaël Kakuta (RC Lens) ?

Direction Nantes pour Gaël Kakuta ?

En quête de temps de jeu qu’il n’a plus au service de Franck Haise et désireux, conséquemment, de quitter le RC Lens, Gaël Kakuta intéresse le FC Nantes, selon une information de Ouest France. Le milieu offensif, meneur axial de 31 ans serait la priorité d’Antoine Kombouaré, qui a d’ailleurs publiquement exprimé le besoin de renforcer son effectif.

Le FC Nantes regarde Kakuta qui souhaiterait quitter le RC Lens

S’il est aussi suivi du côté de l’Italie, selon RMC, Gaël Kakuta a trouvé une forme de stabilité depuis qu’il est de retour en France, après s’être un peu perdu à ses débuts en carrière. A Lens, il est arrivé définitivement en 2021, moyennant cinq millions payés à Amiens, après une première saison en prêt. Rayonnant sur le terrain, il a perdu sa place en raison de blessures et comme son contrat avance vers la fin, il ne vaut plus autant, selon l’Observatoire du football, qui le valorise entre 2 et 4 millions d’euros.

Entré dans sa dernière saison de contrat au club nordiste

Contre il est vrai, 7 millions pour Transfermarkt, quand bien même le joueur est-il entré désormais dans sa dernière saison contractuelle, avec pour fin, le 30 juin. 2023. S’il n’est plus un élément premier, alors le RC Lens a-t-il toutes les raisons de le céder dès cet été, contre une indemnité, tant que son joueur est encore bankable sur le marché.