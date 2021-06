FC Nantes : Combien ça coûte de recruter Wylan Cyprien (Parme) ?

Retour en France pour Wylan Cyprien ?

Il n’a pas fait le meilleur choix sportif, en quittant l’OGC Nice, pour Parme. D’abord parce qu’il a peu joué, ce dernier exercice 2020-21. Et qu’en plus son club a terminé dans la charrette, en direction de la Série B. Pour relancer sa carrière, Wylan Cyprien a peut-être une ouverture en France, puisque selon 20 Minutes, le milieu de terrain axial, est suivi par le FC Nantes.

Le FC Nantes pense à Cyprien qui descend en Serie B

Le média rappelle au sujet du joueur, qu’il n’a plus vraiment été le même, depuis sa vilaine rupture d’un ligament croisé, au mois de mars 2017. Parme y a cru, en déboursant 7 millions d’euros, payés à l’OGC Nice, son club formateur. Sans réussite et cela se ressent sur sa valorisation marchande, estimée à 6 millions d’euros par Transfermarkt et sensiblement autant, de la part de l’Observatoire du football.

Un salaire à Parme supérieur à la moyenne chez les Canaris

Pour Nantes, cela représenterait un gros investissement, de l’ordre du top 5 des recrues les plus chères. Ça explique, tel que l’écrit 20 Minutes, une forme de frilosité notamment au regard du peu de matches disputés cette saison (13). Wylan Cyprien s’est engagé pour cinq ans avec Parme, pour un salaire supérieure à 75 000 euros brut mensuels. C’est-à-dire plus que la moyenne du vestiaire des joueurs d’Antoine Kombouaré, cette saison 2020-21.