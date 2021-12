FC Nantes : Kolo Muani pour remplacer Agüero au Barça, l’IA le recommande

D’après l’intelligence artificielle, Kolo Muani a le profil pour remplacer Agüero au Barça.

De plus en plus, les statistiques s’imposent dans le sport et peut-être que bientôt, l’intelligence artificielle (IA) prendra le pas sur l’humain. Les deux ne sont toutefois pas incompatible. En l’espèce, ici, l’IA de la société Olocip est la seule responsable des cinq noms d’attaquants cochés comme idéaux, pour remplacer Sergio Agüero au FC Barcelone.

Le Barça doit remplacer Agüero mais avec peu ou pas de moyens

Rappelons que le Kun, victime de problèmes cardiaques, a définitivement et prématurément raccroche les crampons. Pour le remplacer, il faut aussi prendre en compte les données économiques du Barça, qui ne peut investir sur le rachat de contrats. Ne sont concernés que des joueurs arrivant en fin de contrat, en 2022. Si l’attaquant argentin de River Plate, Julian Álvarez, pointe en tête, nous retenons plutôt les deux profils français, dont un qui mène à l’attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani.

Randal Kolo Muani dans le top 5 des profils adéquats

Des Canaris qui partent au Barça, ça n’est pas monnaie courante. Selon la simulation, il est le cinquième profil le plus adéquat du moment, pour renforcer les Blaugrana. L’exercice prend des tas de donnés caractéristiques des joueurs ou des équipes qu’ils défendent et du style de jeu pratiqué. Tel que le rapporte Marca qui relaie l’étude, l’âge, le club, le système de jeu, l’entraîneur, la Ligue, les coéquipiers… sont autant d’éléments qui nourrissent le verdict.

En fin de contrat en juin avec le FC Nantes et décidé à partir

Si Randal Kolo Muani a publiquement fait part de son désir de changer de club, il pourrait de fait s’en aller dès ce mois de janvier, tant qu’il peut rapporter une indemnité aux Canaries. L’IA est capable de dire, parmi les profils étudiés, lequel aurait le plus d’impact sur le jeu offensif ou défensif, celui qui toucherait le plus de ballons ou tirerait le plus souvent.