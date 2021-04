FC Nantes : Ludovic Blas rejoint l’agence de Varane et Dele Alli

Ludovic Blas a confié la gestion de ses droits sportifs à l’agence CAA Base.

L’officialisation remonte à la fin du mois de février dernier. Au mercato des agents de footballeurs, Ludovic Blas vient de rejoindre l’agence britannique, CAA Base. Le milieu de terrain du FC Nantes intègre l’énorme pool des plus de 300 joueurs, entraîneurs ou directeurs sportifs, que conseille la société, installée à Londres.

Ludovic Blas rejoint l’agence CAA Base

L’ensemble de l’actif joueurs de CAA Base pèse plus de 600 millions d’euros, sur le marché des transferts. Ludovic Blas, 23 ans, a désormais les mêmes représentants que Raphael Varane au Real Madrid, Heung-min Son et Dele Alli à Tottenham, ou encore Kyle Walker, à Manchester City. Et en Ligue 1, le défenseur lorientais en prêt de Chelsea, Trevoh Chalobah ou l’autre défenseur de Lens, Steven Fortes.

Le joueur le plus bankable du FC Nantes

Ludovic Blas est le joueur le plus bankable du FC Nantes, valorisé à 13 millions par Transfermarkt, et de 15à 20 millions, par l’Observatoire du football, avec un contrat signé jusqu’en 2024. Interrogé sur son futur par So Foot, le champion d’Europe U19 déclare : « Je suis sous contrat au FC Nantes jusqu’en 2024, on va voir ce qu’il se passera. Avec la situation du club et la crise sanitaire en cours, tout est très compliqué pour tout le monde et tout dépendra de la situation du club en fin de saison ». Le FC Nantes est 19e et relégable en Ligue 1, avant la 31e journée.