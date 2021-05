FC Nantes : Pourtant le merchandising performe chez les Canaris

Le nouveau logo a des conséquences positives sur le merchandising du FC Nantes.

C’est un club fort et historique du championnat de France, en cette conséquence, le FC Nantes bénéficie d’un important soutien populaire, parmi les amateurs du football en France et au-delà. Or, qui dit public fidèle et assidu, dit d’abord ferveur les soirs de matches pour la victoire, et en second lieu, engouement pour tout ce qui se raccroche au club. Dont les produits dérivés.

Le nouveau logo booste les ventes de produits dérivés

En 2019, avec le concours de l’agence Leroy Tremblot et la complicité de son équipementier de l’époque, New Balance, le FC Nantes a totalement changé son logo. Là ou ailleurs, l’initiative passe parfois très mal auprès des supporters, chez les Canaris, la refonte n’a pas eu cette réaction contraire, à tout le moins ne s’est-elle pas vraiment manifestée sur les ventes.

Tou a baissé au FC Nantes sauf le merchandising

Une preuve étant que dans la foulée, le merchandising a significativement augmenté. Au bilan de la saison dernière, il était, selon nos observations, supérieur de 30,49% à l’exercice précédent, dans un contexte où tout le reste des autres recettes a baissé : -32,58% de l’audiovisuel, -0,58% de la billetterie et -15,13% du sponsoring. Pour faciliter le ventes de ses produits et accroître sa promotion digitale, le FC Nantes a investi dans un nouveau site web, depuis 2018.