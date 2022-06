FC Porto et New Balance dévoilent le maillot domicile 2022-2023

Le maillot 2022-2023 du FC Porto est sorti. Il est signé New Balance.

A nouvelle semaine qui débute, nouvelles sorties de tuniques. C’est New Balance qui dégaine en premier ce lundi matin, par la révélation du maillot domicile 2022-2023 pour le FC Porto, champion national en titre. « Une ode à la tradition », selon les propres termes employés par l’équipementier pour qualifier cette pièce, il est vraie respectueuse du classique du club, avec les bandes verticales en bleu et en blanc.

Fidèle à la tradition le nouveau maillot domicile du FC Porto

Capitaine des « Tripeiros », l’ancien du Real Madrid Pepe, en parle ainsi : « Les fans du FC Porto sont vraiment passionnés, et il y a toujours beaucoup d’attente envers le nouveau maillot. Nous savons que c’est important pour eux de nous voir honorer nos traditions, donc je suis certain que le design de cette année sera très apprécié« .

New Balance a collaboré avec un professionnel de l’image

Pour la création de ce maillot, New Balance s’est adjoint les services du photographe, Justin Bettman pour nouer l’association du design du maillot, avec le club qu’il symbolise et la ville qu’il représente. Ce maillot New Balance x Porto 2022-2023 se décline en deux versions, « elite player » et « replica », disponible dans les stores et points de vente physiques ou digitaux, à compter du 28 juin.