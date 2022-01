FCGB – OM : Qui va gagner ce match singulier selon les bookmakers ?

Sauf à retournement de situation, depuis la LFP, le match FCGB – OM a bien se disputer. Et dans ce contexte très particulier, surtout pour les Marines, les visiteurs ont largement les faveurs des bookmakers.

Cela fait 36 matchs consécutifs que l’Olympique de Marseille n’a plus gagné sur le terrain des Girondins de Bordeaux, en L1. 44 ans de disette qui peut prendre fin ce vendredi soir, lors d’une rencontre FCGB-OM très particulière. L’équipe bordelaise, fortement touchée par la Covid (21 cas positifs durant les 21 derniers jours), souhaite le report du match, mais la Ligue ne semble pas être réceptive à cette demande, puisque la rencontre est maintenue pour le moment. Bordeaux, en difficulté dans le championnat, va-t-il réussir à se surpasser et garder son invincibilité à domicile face à l’OM ? Les bookmakers nous donnent des éléments de réponse.

L’Olympique de Marseille favori, dans ce clash contre les Girondins de Bordeaux

Au vu du contexte, il n’est donc pas surprenant de voir la victoire marseillaise cotée à 1,56. Un score de parité est estimé à 4,3 contre un, tandis qu’une victoire bordelaise semble très lointaine, avec une cote qui tourne autour de 5,3. Bien que l’OM soit vu comme le choix de prédilection, il est intéressant de noter que la cote du match 1-1 est à 7,38. Soit la deuxième plus faible derrière le 2-0 marseillais coté à 7,37, qui est donc le score exact le plus envisagé.

Des buts à prévoir dans ce FCGB – OM

Selon les bookmakers, les filets vont trembler, et peut-être à multiples reprises puisque la cote d’un match à plus de 1,5 buts est de 1,19. C’est Milik, chez les Phocéens, et Elis, pour les Bordelais, qui ont les préférences des cotes ; respectivement à 2,18 et 3,74. Cependant, l’attaquant marseillais, absent de l’entraînement ce jeudi, pourrait ne pas apparaître sur la feuille de match. Si cela venait à être confirmé, les bookmakers voient Dimitri Payet, comme étant le plus apte à marquer pour Masrille, avec une cote buteur à 2,57. Réponse ce soir à 21h au Matmut Atlantique.