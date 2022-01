FCGB : Quels sont les sponsors des Girondins et que rapportent-ils ?

Ces dernières saisons, les sponsors majeurs des Girondins ont évolué du tout au tout.

Les atermoiements de la précédente gouvernance et l’incertitude liée au projet de reprise, jusqu’au dénouement, au bénéfice de Gérard Lopez, ont mis à mal le secteur. La crise également, raison évoqué notamment par Bistro Régent, pour céder sa place à l’avant du maillot des Girondins de Bordeaux, au profit d’un opérateur de jeux en ligne. Lequel, et c’est un fait rare, vient d’être écarté par le board bordelais, pour ses saillies acides à l’encontre du club, sur les réseaux sociaux. Ce partenariat maillot avec Winamax était estimé à 1,4 millions d’euros par an, et devait aller jusqu’en 2024.

Les deux partenaires majeurs ont changé ces 2 dernières années

Avant cela, au terme de la saison 2019-20, Puma, jusqu’alors l’équipementier du club au scapulaire depuis plus de quinze ans, a laissé la place à Adidas, qui s’est engagé pour cinq ans, jusqu’en 2025. Ces changements de « partenaires majeurs », n’ont pas que d’heureuses conséquences pour les Marines, qui accusent une baisse régulière des revenus du sponsoring, ces dix dernières saisons (voir ci-dessous).

Les Girondins de Bordeaux accusent une baisse des revenus du sponsoring

A noter, toute de même, que l’impression visuelle du graphique n’est pas exactement, le juste reflet de la réalité. Si baisse il y a en effet, ces chiffres doivent être nuancés, par les comptes publiés, d’une direction à l’autre ; ces trois dernières saisons a été faite la distinction des revenus du sponsoring et du merchandising (qui rapporte plus ou moins, 2,5 M€ par an), pas les précédentes qui englobent les deux. Cela explique certains écarts de recettes.

Cinq niveaux de hiérarchisations des sponsors au FCGB

Le FCGB a cinq lignes de hiérarchisation des sponsors qui vont des deux partenaires majeurs sur le maillot, évoqués plus haut, à l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UMNI), en tant que « partenaire officiel coeur marine et blanc ». La grille a changé ces dernières années, comme évoqué plus haut, pour Bistro Régent, descendu d’un cran, en tant que partenaire premium. Et Winamax vient d’être effacé des listes, en attendant que le FCGB trouve un nouveau commanditaire. Le nouveau board en place s’efforce d’attirer de nouveaux partenaires commerciaux, après Mauboussin en novembre a rejoint cette semaine les Marines, le Crédit Mutuel du Sud Ouest, présent sur les maillots des hommes et des femmes.

Onze partenaires commerciaux pour les garçons, 9 pour les filles et 3 communs

A noter enfin qu’il est ici question dans ce sujet, des partenaires associés à l’équipe masculine professionnelle. Quatre (Adidas, Bistro Régent, UMNI et désormais le Crédit Mutuel), sont aussi des commanditaires des féminines, qui comptent neuf sponsors, contre onze aux garçons.

Les sponsors des Girondins de Bordeaux cette saison 2021-2022

Partenaire majeur

Adidas

Partenaires premium

Bistro Régent, Cupra

Partenaires officiels

Uber Eats, KB.com

Fournisseurs officiels

Bordelaise de Lunetterie, Mauboussin, Free, Coca-Cola, Source des Abatilles

Partenaire officiel coeur marine et blanc

UNMI

L’évolution des recettes du sponsoring aux Girondins de Bordeaux