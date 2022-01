FCGB : Un nouveau sponsor sur le maillot des Girondins hommes et femmes

Un sponsor pour deux présences sur les maillots des hommes et des femmes des Girondins de Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé, ce mercredi 12 janvier, leur nouveau partenaire officiel banque: le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Ce dernier rejoint donc les sponsors du club comme Adidas, Winamax ou encore Cupra. L’accord, entre la banque et le FCGB, a été trouvé pour les équipes masculines et féminines du club et s’étend jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Crédit Mutuel du Sud-Ouest apparaîtra sur le maillot du FCGB

Le nouveau sponsor des Girondins prendra place sur la face avant de la tunique bordelaise de l’équipe masculine, juste au-dessus du logo Adidas. Un espace qui a été laissé vacant depuis le départ d’Intersport, à la fin de la saison 2019-2020. Pour l’équipe féminine du club, Crédit Mutuel du Sud-Ouest se situera dans le dos du maillot des joueuses, en dessous de leur nom.

Un sponsor qui veut faire bouger les choses pour les Girondins de Bordeaux

« En plaçant les mixités et la parité au cœur de ce partenariat, nous souhaitons contribuer avec le FC Girondins de Bordeaux à faire émerger sur nos territoires de nouvelles générations de footballeuses et de footballeurs de talents et à faire rayonner les valeurs d’inclusion et de solidarité auxquelles notre banque coopérative et mutualiste est profondément attachée » affirme Sophie Violleau, Présidente du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, dans un communiqué. En effet, tout au long du partenariat, le CMSO compte s’associer au club afin de promouvoir des thématiques qui leur sont importantes.