FIFA 22 : 11 Lionel Messi face à 11 Cristiano Ronaldo, lesquels gagnent ?

Si onze Lionel Messi affrontaient autant de Cristiano Ronaldo sur FIFA 22…

Imaginez que les deux plus grands joueurs de leur génération, Lionel Messi d’un côté et Cristiano Ronaldo de l’autre, se multiplient par onze, pour composer tout un collectif de football, à pratiquer sur le titre FIFA 22. C’est absurde ? Certes. Mais drôle. Et ici, ça se consomme vite, dana la séquence produite sur la toile, par le profil RichLeigh.

Le PSG de Messi face à MU de Cristiano Ronaldo sur FIFA 22

Il a donc cherché à opposer l’équipe du Paris Saint-Germain, avec exclusivement Lionel Messi et sa carte à 93, dans les 11, à celle de Manchester United, de Cristiano Ronaldo, à 91. Les deux effectifs sont cinq étoiles, celui du PSG de Messi vaut 92 d’attaque, 90 au milieu et 51 en défense. En face, MU de CR7 est noté 90 en attaque, 85 au milieu et 54 en défense.

Un match aussi serré que le duel que se livre les deux cracks du foot

Pour une plus grande équité, l’utilisateur a laissé à l’intelligence artificielle le soin de décider des débats. Alors, quelle équipe gagne ? Voyez-le dans la séquence ci-dessus. Pour ne rien vous spoiler, c’est particulièrement serré, dans cette simulation, comme ça l’a souvent été, entre les deux phénomènes du football d’aujourd’hui.