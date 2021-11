Foot, rugby, hand, volley, basket : comparatif des budgets des clubs du sport co français

82 clubs pros de l’élite du sport collectif en France, comparatif de leurs budgets respectifs.

A première vue, la question est assez simple. Si l’on vous demande quelle est la discipline sportive collective qui génère le plus de revenus en France, du tac au tac, vous répondrez le football, sans hésiter. Et vous auriez raison. Le tout étant de mesurer le différentiel d’un sport et d’une structure, à une autre.

Clermont foot et rugby ont des budgets proches

Saviez-vous par exemple, que les clubs de Clermont, football et rugby, alignent cette saison 2021-2022 des budgets quasiment identiques ? Que les équipes du PSG ne jouent pas dans la même cours, que leurs adversaires, que sa section de foot est la plus riche de tout le sport collectif français, et que celle du handball, en vaut du basket, du rugby et bien évidemment du volley ? Voilà quelques éléments à retirer de notre comparatif Sportune, ci-dessous, des budgets des clubs de l’élite, du foot, du hand, du rugby, du basket et du volley, pour cet exercice 2021-2022.

Le PSG dominateur des les deux sports pratiqués

Certes, les écarts sont parfois importants, ils mettent ainsi en lumière le différentiel entre des structures aux business models pourtant proches, basés sur les performances sportives, les recettes à la billetterie, les sponsoring et les droits de l’audiovisuel. Simplement n’y a-t-il pas les mêmes volumes d’argents entre les disciplines.

82 club dans l’élite du sport collectif en France

Il y a 82 clubs professionnels dans l’élite du sport masculin en France. En moyenne, le budget d’un club de la Ligue 1 de football approche les 117 millions d’euros ; 27 M€, en Top 14 rugby, 6,3 M€, pour la Betclic Elite, 5,2 M€, la Starligue handball et 1,4 les équipes de la Ligue A volley.

Comparatif des budgets des clubs du sport collectif français, saison 2021-2022

Paris SG = 620 M€

Olympique Lyonnais = 250 M€

Olympique de Marseille = 250 M€

AS Monaco = 215 M€

Lille OSC = 147 M€

Girondins de Bordeaux = 112 M€

Stade Rennais = 110 M€

OGC Nice = 90 M€

AS Saint-Etienne = 70 M€

FC Nantes = 65 M€

Stade de Reims = 60 M€

FC Lorient = 50 M€

FC Metz = 50 M€

RC Strasbourg = 45 M€

Montpellier HSC = 44 M€

RC Lens = 43 M€

SCO Angers = 41 M€

Stade Français = 39,1 M€

Stade Toulousain = 37,3 M€

Lyon LOU = 36 M€

Toulon = 32 M€

Stade Brestois = 32 M€

ESTAC Troyes = 30 M€

Clermont = 31,2 M€

Racing 92 = 29,1 M€

Montpellier = 28,6 M€

La Rochelle = 28,9 M€

Union Bordeaux-Bègles = 26,2 M€

Castres Olympiques = 22,8 M€

Section Paloise = 22,6 M€

Clermont Foot = 20 M€

Paris = 17,8 M€

CA Brive = 17,6 M€

USA Perpignan = 17,4 M€

LDLC ASVEL = 15,1 M€

AS Monaco Basket = 14, 1 M€

Biarritz Olympique = 12,8 M€

Nantes = 7,9 M€

Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez = 7,9 M€

Montpellier = 7,8 M€

Metropolitans 92 = 7,4 M€

SIG Strasbourg = 7,1 M€

JL Bourg Basket = 6,4 M€

Limoges SCP = 6,2 M€

Le Mans Sarthe Basket = 5,9 M€

Aix = 5,8 M€

BCM Gravelines-Dunkerque = 5,2 M€

JDA Dijon = 5,2 M€

Paris Basketball = 5,2 M€

Nîmes = 5 M€

Nanterre 92 = 5 M€

Cholet Basket = 4,4 M€

Orléans Loiret Basket = 4,3 M€

Limoges = 4,3 M€

Dunkerque = 4,2 M€

Chorale Roanne Basket = 4,1 M€

Champagne Basket = 4 M€

Chambéry = 4 M€

Saint-Raphäel = 4 M€

Chartres = 3,7 M€

Cessons-Rennes = 3,6 M€

ESSM Le Portel = 3,4 M€

Toulouse = 3,3 M€

Nancy = 3,2 M€

Créteil = 3,1 M€

Fos Provence Basket = 2,9 M€

Istres = 2,6 M€

Saran = 2,4 M€

Tours Volley-Ball = 2,1 M€

Arago de Sète = 1,9 M€

AS Cannes = 1,8 M€

Montpellier HSCV = 1,8 M€

Tourcoing-Lille Métropole VB = 1,6 M€

Chaumont Volley-Ball 52 = 1,6 M€

Stade poitevin volley beach = 1,5 M€

Nantes-Rezé Métropole Volley = 1,3 M€

Narbonne Volley = 1,3 M€

Spacer’s Toulouse Volley = 1,2 M€

Paris Volley = 1,2 M€

Plessis-Robinson Volleyball = 1 M€

Nice Volley-Ball = 1 M€

Cambrai Volley = 0,9 M€

Football 20 clubs

Rugby 14

Basket 18

Handball 16

Volley 14