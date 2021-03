PSG : A combien s’élève la fortune de Wanda Nara, épouse de Mauro Icardi ?

Wanda Nara Icardi n’est pas une « femme de », mais une jeune femme indépendante qui mène de front sa propre carrière professionnelle.

Des épouses plus populaires que leurs maris, quand ces derniers sont footballeurs professionnels, il ne s’en trouve pas beaucoup dans ce monde. Mais au moins une, en la personne de Wanda Nara, l’épouse et accessoirement agent, de l’attaquant du PSG, Mauro Icardi. Si le joueur argentin gagne le plus dans le couple, avec près d’une dizaine de millions d’euros brut annuels, sinon plus avec les primes, sa compagne n’est pas en reste, menant de front, une carrière active.

Wanda Nara est une touche à tout dans sa carrière professionnelle

Wanda Nara est, on l’a dit, l’agent sportif de son mari, mais elle a bien d’autres casquettes professionnelles à son actif. Celle d’ambassadrice ou égérie de marques en tous genres (diététique, mode, parfumerie…), auprès de ses impressionnantes communautés digitales, dont 7,7 millions de followers sur le seul réseau social, Instagram. Elle est aussi chroniqueuse à la télé, son visage est familier des téléspectateurs d’Italie. A 34 ans, elle est aussi une femme d’affaire qui développe sa propre gamme de produits cosmétiques.

Une fortune personnelle que complète avec elle l’attaquant du PSG

La native de Buenos Aires, en Argentine, mène sa vie et sa carrière indépendamment de son époux et avec une forme de réussite, même si ça lui vaut certaines inimités, notamment pour ce qu’elle se met en scène sur ses réseaux sociaux. Ça ne semble pas la perturber, au contraire, ses communautés grandisses à mesure que son patrimoine s’épaissit. Justement estimé par le journal The Sun, la fortune de Wanda Nara Icardi serait de 3 millions de livres (3,5 millions d’euros) et plus, si l’on ajoute Mauro, le footballeur du Paris Saint-Germain.