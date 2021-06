France à 50M€, ce que les équipementiers paient aux 24 nations de l’Euro 2021

Nike paie 50 millions d’euros chaque année, pour habiller Dembélé et les joueurs de l’équipe de France.

Ils portent tous le même maillot, mais ils n’ont pas le même prix. Pour habiller les 24 nations engagées à l’Euro 2021 de football, il sont six équipementiers en compétition. Dont deux qui se disputent le plus gros – en nombre de pays habillés et sur les prestiges des nations -, du marché : Nike et Adidas. Respectivement neuf et huit pays soutenus.

90% des investissements sont le fait de Nike et d’Adidas

Sur un total estimé à 284,7 millions d’euros (pour une moyenne à 10,6 M€ par pays), l’Américaine et l’Allemande assument près de 90% des montants de sponsoring investis par l’ensemble des marques, avec les fédérations engagées à l’Euro. Si ce n’est Puma, associée à l’Italie (et encore se murmure-t-il, qu’elle passera prochainement aux trois bandes), les douze autres nations justifiant des contrats les plus chers leur « appartiennent ».

France et Allemagne ont les maillots les plus chers de l’Euro

Et le match entre elle est féroce, avec du côté de Nike, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas et le Portugal, et dans le campe d’en face, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique, pour espérer briller. Et vendre des maillots. Beaucoup. A 50 millions d’euros, que rapporte à la FFF, l’association avec Nike jusqu’en 2026, la France a le deuxième maillot le plus valorisé de cet Euro. Derrière devinez qui ? L’Allemagne unie à Adidas, pour quelques 70 millions d’euro annuels et un contrat paraphé jusqu’en 2022.

Ce que les équipementiers paient aux 24 nations de l’Euro 2021

Pays Equipementier Sponsoring annuel Allemagne Adidas 70 M€ France Nike 50 M€ Angleterre Nike 38,7 M€