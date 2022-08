Futur classement final de la Liga 2022-2023 selon les bookmakers

C’est parti pour une nouvelle saison de football, en Liga d’Espagne.

La nouvelle saison de Liga 2022-2023 démarre ce vendredi soir, avec la rencontre Osasuna – Séville, en ouverture d’un exercice qui rendra son verdict le 4 juin 2023, date de la 38ème journée. Le Real Madrid, champion en titre, entend bien conserver sa couronne face au FC Barcelone et son voisin l’Atlético, ses principaux concurrents. À l’issue de la saison, nous connaîtrons l’équipe championne d’Espagne, les clubs qualifiés pour les Coupes d’Europe et les trois relégués en deuxième division. On pourra donc comparer, en juin prochain, les performances de chaque équipe avec ce que les bookmakers prévoyaient pour elles, au commencement de la compétition.

Le Real Madrid favori devant le Barça pour le titre de Liga

Voilà ci-dessous, les contours du classement final de la saison 2022-2023, tel que l’imaginent les opérateurs, au commencement du championnat. La hiérarchie répond à la question: « Quel club gagnera la Liga? ». De la cote la plus basse, à celles qui paient le mieux (c’est-à-dire les moins probables), voilà donc ce que l’on peut attendre de cet exercice inédit, marqué par la trêve internationale entre le 9 novembre et le 31 décembre (dates pour la Liga), en raison de la Coupe du monde au Qatar.

Les prédictions des bookmakers seront-elles justes?

Vainqueur de la C1 et du championnat la saison passée, le Real Madrid fait figure de favori à sa propre succession. Si les Merengue possèdent une cote à 2,15, leurs meilleurs rivaux du FC Barcelone sont en embuscade juste derrière, avec une cote donnée à 2,30 contre un. Habitué à lutter pour le titre ces dernières saisons, l’Atlético Madrid est un outsider potentiel qui multipliera par 7 la mise initiale, en cas de victoire finale. Derrière, le FC Séville tient la corde pour la quatrième place, dernier ticket attribué pour une qualification en Ligue des Champions. En pied de classement, le promu Gérone, vainqueur en finale d’accession, ainsi que Majorque et Cadix, sont les clubs les plus menacés de relégation, en fin de saison.

Qui va gagner la Liga cette saison 2022-2023 selon les bookmakers ?

Real Madrid = 2,15 contre un

FC Barcelone = 2,30

Atlético Madrid = 7

FC Séville = 20

Villareal CF = 50

Real Sociedad = 75

Betis Séville = 100

Athletic Bilbao = 150

Valence CF = 250

Celta Vigo = 300

Espanyol Barcelone = 500

Getafe CF = 500

CA Osasuna = 750

Real Valladolid = 750

UD Almeria = 750

Rayo Vallecano = 750

CF Elche = 1 000

Majorque = 1 500

Cadix CF = 1 500

FC Gérone = 1 500