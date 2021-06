Gérard Piqué devient agent sportif et recrute Dominic Thiem

Dominic, première recrue de Kosmos.

En voilà au moins un, pour certain, qui ne critiquera pas (ou plus), la nouvelle Coupe Davis que regrettent plusieurs joueurs du circuit de l’ATP. Plusieurs, mais pas Dominic Thiem, car il rejoint la nouvelle branche d’agence sportive, de la société Kosmos. Kosmos, derrière le changement de format de la Coupe Davis. Et le groupe notamment créé, par le footballeur, Gérard Piqué.

Kosmos élargit encore ses activités

L’Autrichien, désormais descendu à la cinquième place mondiale après Roland-Garros, est le premier sportif à rejoindre la division du projet élargi par Kosmos. C’est l’ancien tennisman, Galo Blanco, qui en prend la tête et deviendra l’agent de Dominic Thiem, à l’avenir. Il avait été précédemment, sur l’année 2018, l’entraîneur de l’Autrichien, vainqueur de son premier Majeur, en 2020, à l’US Open.

KOSMOS LAUNCHES ATHLETE MANAGEMENT AGENCY 🤝 We are thrilled to announce tennis player Dominic Thiem as the first signing ✍🏻 Welcome on board, @ThiemDomi 🎾! pic.twitter.com/ucT3RVddXa — Kosmos (@KosmosOfficial) June 17, 2021

Dominic Thiem le premier à rejoindre l’agence

« Nous sommes ravis d’annoncer le joueur de tennis Dominic Thiem comme première recrue », écrit Kosmos, en message de bienvenue, auquel Thiem a répondu, sur ses réseaux sociaux, en se disant « fier » de rejoindre la « famille ».