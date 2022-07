Girondins de Bordeaux: 2 nouveaux sponsors signés, sur le maillot et le short

Ça n’est pas encore l’annonce du sponsor le plus majeur, mais deux nouveaux partenaires rejoignent les Girondins de bordeaux, visible sur l’équipement.

Au jour, ce samedi, de débuter une nouvelle campagne sportive, au niveau de la Ligue 2, le FC Girondins de Bordeaux se restructure. Sauvé sur le tard par les autorités du foot, le club au scapulaire enchaîne les bonnes nouvelles, s’il n’a pas encore annoncé un autre sponsor majeur à l’avant des maillots, deux nouveaux commanditaires le rejoignent.

Mat In Bat et Groupe Vigier nouveaux sponsors des Girondins de Bordeaux

Le premier, Mat In Bat, occupera l’espace du haut, au dos des maillots des joueurs, jusqu’en 2024. L’autre, le Groupe Vigier, sera sur le short, pour cette saison 2022-2023. Les deux bénéficieront aussi de visibilité sur l’ensemble des supports de communication. « Se rapprocher des entreprises locales reste une de nos priorités et nous sommes très satisfaits de compter sur Mat In Bat et le Groupe Vigier. Le monde industriel et le sport de haut niveau se rejoignent sur les valeurs de solidarité et de performance, c’est pourquoi ces deux collaborations ont une vraie signification pour le Club », se ravit Thomas Jacquemier, le directeur général délégué du FC Girondins de Bordeaux.

Le FCGB pense aussi à ceux qui sont restés même en période d’incertitude

En marge de cette double annonce, le club marine a révélé ce samedi, ses deux nouveaux maillots pour l’exercice à débuter, signés d’Adidas. A propos de l’équipementier, comme des autres partenaires commerciaux, le club les a officiellement remercié par la voix de ce même Thomas Jacquemier. « Nous sommes très reconnaissants envers nos sponsors et partenaires qui n’ont pas hésité à rester engagés auprès de nos équipes malgré les recours et les incertitudes qui ont pesé sur l’avenir du Club. Cela montre la solidarité entre les entreprises régionales et nationales ainsi que la volonté de voir perdurer nos collaborations. » Après l’épreuve traversé, c’est bon de se sentir aimé.