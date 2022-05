Haaland n°1, les 10 recrues les plus chères avant l’ouverture du mercato

Haaland, la première sensation, avant même le début de l’été et l’ouverture du mercato.

La saison 2021-2022 touche à sa fin, le marché des transferts n’est pas encore ouvert, mais cela n’a pas empêché certaines équipes de prendre les devants, et de se renforcer avant même le coup d’envoi officiel. Le buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland, annoncé dans tous les plus grands clubs du Vieux Continent, connaît son futur club. L’avant-centre norvégien se place en tête de ce top 10 des recrues les plus chères avant l’ouverture du mercato.

Erling Haaland au top des recrues les plus chères d’avant-mercato

Le sérial buteur prend la direction de Manchester City. Les Citizens ont payé la clause libératoire de l’international norvégien pour pouvoir s’offrir ses services. Il s’agit probablement du transfert payant le plus cher, et le plus attendu, ayant été bouclé avant l’ouverture du marché des transferts. Le club allemand n’a pas traîné pour le remplacer, puisque dans la foulée de l’annonce, il a communiqué sur le recrutement de son nouvel attaquant : Karim Adeyemi. Les deux se suivent dans ce top 10.

Les équipes allemandes et anglaises dominent ce classement

Le Borussia Dortmund ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisque le club a également recruté le défenseur central Nico Schlotterbeck, en provenance de Fribourg, effectif dans lequel il a été formé. La Bundesliga, la Liga et la Premier League sont les trois championnats à être placés à multiples reprises dans ce top 10. Le BVB est accompagné par le Vfl Wolfsbourg, tandis qu’Arsenal, avec le recrutement de Matt Turner, représente l’Angleterre, avec Manchester City. Côté espagnol, le Real Betis, ainsi que l’Atletico Madrid sont également passés à l’action.

Les 10 recrues les plus chère avant l’ouverture du mercato