PSG : Dans l’hôtel 5 étoiles où séjourne Messi à Paris

Lionel Messi a passé sa première nuit parisienne.

Il y a passé, ce mardi, sa première nuit parisienne et y séjournera avec les siens, tant qu’il n’aura pas trouvé de maison fixe. Lionel Messi est arrivé hier à Paris, pour s’engager avec le PSG, et comme tous les joueurs stars avant lui, c’est dans les chambre du Royal Monceau, dans le 8e arrondissement, qu’il a posé ses valises.

La famille Messi descend à l’hôtel des stars du PSG

Ce « palace dédié à l’art contemporain », tel que ses propriétaires (le même Qatar qui dirige le PSG), le décrivent, est référencé 5 étoiles. C’est l’architecte Philippe Stark qui l’a conçu, mais l’établissement a été profondément rénové pendant deux ans, entre 2008 et 2010. Le Riyal Monceau propose trois restaurants gastronomes aux saveurs différentes, locales, d’Italie ou du Japon.

Des nuits en cinq étoiles avant de trouver sa maison

Les chambres sont d’un confort XXL, à la hauteur d’une nuit à passer entre les murs du Royal Monceau : à partir de 700 euros environ, et jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour une suite. Il se situe à deux pas des Champs-Elysées, si la famille de l’Argentin veut découvrir la plus belle avenue du monde. En août, avec moins de monde et cette année moins de touristes, on ne peut que souligner que le moment est idéal!