Il s’appelle Uniforia, voici le ballon pour la finale de l’Euro 2020-2021

Uniforia, le nouveau ballon adidas, pour les finales de l’Euro.

C’est le dernier carré de l’Euro 2020-2021 de football, quatre équipes se disputent la victoire finale : le Danemark et l’Angleterre qui s’affrontent mercredi, et l’Espagne et l’Italie, opposés demain mardi, à Londres. Ces deux rencontres se joueront avec Uniforia, le ballon dédié par adidas, à cette occasion.

adidas dévoile le ballon des finales de l’Euro 2020-2021

Fournisseur officiel de l’UEFA depuis 2006, la marque allemande est derrière les sphères avec lesquelles évoluent, les joueurs des compétitions européennes. Uniforia est donc la dernière dévoilée, ce lundi matin. Parce qu’il accompagne la fin attendue de l’Euro, ce ballon incorpore des références de l’événement et notamment en filigrane du stade de Wembley, avec en plus un imprimé extra blanc pour un aspect lumineux.

Nouveau ballon pour aborder le dernier carré du tournoi à Wembley

Le vert, le rouge, le cyan et le rose célèbrent des lieux mythiques de Londres et le fond noir rappellent les nuits de la capitale anglaise. La grande finale de l’Euro de football est programmée le 11 juillet.