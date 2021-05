La marque José Mourinho appartient… à Chelsea !

José Mourinho ne peut même pas exploiter son propre nom à des fins commerciales. Seul Chelsea le peut.

Il serait fou de penser que, depuis maintenant plus de 15 ans, la marque José Mourinho est entièrement possédée par Chelsea. Et pourtant c’est bien le cas. Les différents clubs (et il y en a beaucoup), par lesquels a transité le Special One, après son premier passage chez les Blues, n’ont tout simplement pas eu le droit de profiter de son image. Et les différents accessoires José Mourinho aux couleurs du Real Madrid, de l’Inter, ou de Tottenham n’ont donc jamais vu le jour.

Mais pourquoi la marque José Mourinho appartient-elle à Chelsea ?

Lors de sa première arrivée à Stamford Bridge en 2005, les dirigeants londoniens voient tellement, en José Mourinho, le moyen de rayonner financièrement par son nom et son image que ces derniers décident de racheter l’exclusivité marketing de son patronyme et de son visage. Depuis, et d’après Calcio Finanza, la marque est déposée dans l’Union Européenne, aux Etas-Unis, au Royaume-Uni, en Malaisie, en Australie, en Chine et en Norvège. Cette exclusivité, prévue pour une durée de 20 ans, perdra effet le 31 mars 2025.

Que se passe-t-il, si un autre club utilise la marque « José Mourinho » ?

Évidemment, sur le papier, des recours légaux existent pour Chelsea si ces derniers voient que l’exploitation de la marque du Special One, se fait sans leur accord. Cependant, selon SportBible, Manchester United aurait quand même vendu des produits dérivés du coach portugais, pendant la période où il officiait à la tête des Red Devil. Et Roman Abramovitch et ses acolytes n’auraient pourtant engagé aucune procédure judiciaire. Il y a donc de quoi se questionner. Ce qui est sûr en revanche, est qu’aucun des autres clubs par lesquels est passé Mourinho après son premier départ de Chelsea, n’a osé proposer des accessoires à l’effigie l’ancien coach de Porto.