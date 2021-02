Real Madrid : 1000 chevaux et 450 000€ la nouvelles « bête » de Ferland Mendy

Ferland Mendy pointe à l’entraînement du Real avec un joli bolide entre ses mains.

Il nous le disait à l’automne 2018, quand nous l’avions croisé au salon de l’auto, à Paris : « Oui ça va, j’aime bien les voitures ». Ferland Mendy le prouve, au volant de ce joujou féroce qui en impose, tel que l’a repéré l’objectif du média AS, en Espagne. Le latéral international français, buteur avec le Real Madrid, mercredi, pour la première fois avec le maillot blanc, roule dans une Ferrari.

Ferland Mendy, un but avec le Real Madrid et une nouvelle Ferrari

Non de code de l’engin : SF90 Strada, avec le chiffre 90 qui symbolise les 90 ans de la si populaire et prisée Scuderia italienne. C’est le premier modèle hybride rechargeable de série, sorti des ateliers de Maranello. Cette SF90 Strada est bestiale, avec son moteur V8 qui développe, tenez-vous bien, 1 000 chevaux. Ni plus, mais surtout pas moins. Ainsi avale-t-elle le 0 à 100 km/h en deux secondes et demi et le 0 à 200 km/h, en moins de sept secondes.

Une SF90 Strada bestiale et esthétiquement superbe

Il est donc rapide d’atteindre le plafond des 340 km/h, comme la vitesse de pointe que tutoie le bolide. Cette SF90 Strada est d’un autre calibre que l’Audi Q8 50 TDI, qu’il vient de recevoir du sponsor de son club. Sa Ferrari vaut plus de 450 000 euros, selon les options choisies. Celle de Ferland Mendy a le plus de l’esthétique, en noir avec la bande blanche en traverse, plus un soupçon du jaune du logo du Cheval cabré. Canon…