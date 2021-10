La Rolls Royce de Pogba, après le passage de la tempête. Ouf…

Frayeur pour la belle Rolls Royce de Paul Pogba.

La tempête Aurora n’a pas soufflé très fort que chez nous, en France. De l’autre côté du Royaume-Uni aussi, des vents violents ont agité la nuit dernière, notamment dans la région du Cheshire. L’atteste, ce cliché partagé par Zulay Pogba, en story sur ses réseaux sociaux, l’épouse du champion du monde de football. A quelques centimètres, c’était la catastrophe. A 280 000 euros…

Les Pogba ont frôlé la catastrophe pour leur Rolls Royce

Comme le coût estimé de la voiture à côté de laquelle repose la branche d’un arbre brisée. C’est une Rolls Royce Wraith, que le milieu de terrain de Manchester United a depuis le commencement de l’année 2018. Une belle anglaise noire pour la carrosserie extérieure, qui allie la puissance de son moteur V12 de 680 chevaux, au luxe et raffinement d’une automobile d’exception.

Une belle anglaise à près de 300 000€ qui ne semble pas avoir souffert

« Ce qu’il s’est passé cette nuit », écrit-elle à propos de l’incident observé dans le jardin familial, où vit le couple et leur deux garçons, Shakur Labile et Keyaan Zaahid. Leur « précieuse » Rolls Royce, les Pogba l’ont, tel que le rapportait la presse anglaise, laissés dormir neuf mois dans une fourrière, à raison de plus de 175 euros payés par jour.