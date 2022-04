L’AC Milan signe un gros contrat avec Konami (eFootball)

Konami s’est associé avec l’AC Milan, dans le cadre de son jeu eFootball.

L’AC Milan vient de signer un partenariat Konami. Celui-ci est multiple, et prend effet au début de la saison prochaine. Tout d’abord, le club italien sera intégré au jeu eFootball, anciennement PES, de la société japonaise. De ce fait, San Siro, l’antre milanaise, tout comme les maillots de l’équipe de Milan, pourront être utilisés, en exclusivité, dans le jeu. En parallèle, Konami Digital Entertainment BV devient le partenaire officiel des tenues d’entraînement de la formation.

Konami devient un partenaire principal de l’AC Milan

Selon le média italien Calcio Finanza, l’accord entre les deux parties rapportera une somme comprise entre 7 et 8 millions d’euros par an, au club italien. Il s’agirait d’un contrat long terme, sur les six prochaines saisons. A titre comparatif, Emirates, l’actuel sponsor maillot match des Rossoneri, dépenserait environ 14 millions d’euros, pour apparaître sur le devant des tuniques milanaises. Le logo de la compagnie aérienne est visible sur les tenues de l’AC Milan, depuis 2010.

La société apparaîtra sur les maillots d’entraînements du club

“Konami a l’honneur de travailler une nouvelle fois avec l’AC Milan, indique Naoki Morita, Président européen de Konami, dans un communiqué. Devenir un Partenaire Principal de l’un des plus grands clubs de football en Europe, et afficher notre marque sur leurs tenues d’entraînement est une opportunité incroyable. Nous avons hâte de collaborer avec le club afin de créer ensemble un partenariat innovant.” Il s’agit du premier partenariat des tenues d’entraînements des Rossoneri.