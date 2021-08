Le 10 de Messi ne sera pas retiré du Barça

Ce maillot avec ce 10 emblématique, ne pourra être retiré pour la postérité.

Les larmes aux yeux difficilement contenues, Lionel Messi était à la tribune des salons du Camp Nou, face à la presse, la direction du FC Barcelone et ses partenaires, pour la dernière fois. Son départ de Catalogne est officiel, c’est ailleurs, sans qu’il n’est dit où, que l’homme aux six trophées du Ballon d’or, va poursuivre sa carrière. Son héritage sur le Barça est énorme et il reçoit et recevra une salve d’hommage méritée.

Pluie d’hommages pour Messi, mais pas l’honneur du retrait de son 10

En revanche, il n’aura pas l’honneur de voir le 10 de son maillot, retiré pour la postérité. Comme cela se fait parfois dans le football, mais surtout dans les sports US, comme une forme de gratitude aux services rendus, par les joueurs les plus emblématiques. Ce n’est pas que le club blaugrana ne le souhaite, c’est le règlement qui le lui interdit.

La Ligue espagnole n’autorise rien dans son règlement sur les numéros

En Espagne, la Ligue de football n’autorise pas de marge avec les numéros de maillot. Ses lois stipulent, tel que le détaille Mundo Deportivo, que les joueurs de l’équipe première sont tenus d’avoir des numéros de 1 à 25. Et les réservistes, de 26 à 50. Retirer le 10 obligerait le Barça à réduire son effectif professionnel à 24 joueurs. Le FC Séville, explique le médian catalan, y a notamment pensé, avec le numéro 16, pour hommage à Antonio Puerta, décédé d’un arrêt cardiaque au cours d’un match avec le club, mais y a finalement renoncé.