Le Barça perd un sponsor (français) à cause du « Barçagate »

L’affaire du « Barçagate » a coûté un sponsor au FC Barcelone.

Ça s’est passé au premier jour du mois de mars, l’opération – une descente des forces de l’ordre dans les bureaux du club et l’arrestation de l’ex président, Josep Maria Bartomeu -, a rapidement été relayée, sous le nom de « Barçagate ». Et on ne peut pas dire qu’elle a servi l’image du FC Barcelone. Au contraire, puisque justement soucis de la sienne, le groupe Danone a cessé, à cette occasion, de poursuivre le partenariat initié pour la région de l’Amérique du nord.

L’affaire du « Barçagate » a rejailli sur les sponsors du club

C’est l’agence de presse EFE qui l’évoque, indiquant que deux semaines après l’arrestation de quatre dirigeants du club blaugrana, le géant mondial de l’agroalimentaire, basé en France, envoyait un mail signifiant la fin immédiate de la collaboration. La demande aurait été formulée le 17 mars 2021, soit quatre mois, au jour près, après la signature du partenariat. Quelques semaines après son envoi, le contrat était cassé et la marque Danone effacée, des supports de communication, du Barça.

Un deal à 300 000 euros par an jusqu’en 2023

Ce partenariat était estimé à 300 000 euros, au bénéfice du club blaugrana, il était signé jusqu’en 2023. Danone aurait justifié un code éthique et un contrôle interne très exigeant, ajoutés à la crainte que cela affecte le marché, pour rompre la collaboration.