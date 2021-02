Le nouveau megayacht d’Abramovich vaut 500M€ et est le plus puissant du monde

« Solaris », le futur yacht du patron de Chelsea est en fin de construction.

Le nouveau yacht d’Abramovich « Solaris », d’une valeur de 500 millions d’euros, devrait prendre la mer cet été. Propriétaire de Chelsea depuis 2003, la fortune du Russe est estimée à 10 milliards d’euros selon Forbes, et fait de lui l’un des propriétaires de club de football les plus riches du monde. De quoi se faire plaisir, avec un bateau qui sera encore plus puissant, que son précédent surnommé « Eclipse« , anciennement le plus long et plus cher du monde.

Le yacht d’Abramovitch, le plus puissant du monde

Lors de la construction du navire, deux moteurs électriques ont été installés, pour faire de lui le plus puissant au monde. « Solaris », est encore en cours de construction, au chantier naval de Bremerhaven en Allemagne, un hangar plus grand que le palais de Buckingham. L’homme de 54 ans, a vu les choses en grand pour son nouveau jouet. Il sera équipé de 48 cabines, pour accueillir jusqu’à 36 passagers et un équipage de 60 personnes.

Un bateau de 140 mètres de long

Le futur yacht du propriétaire de Chelsea, aura une taille de 140 mètres de long. Ce n’est pas tout, des options totalement folles seront présentes, comme une piste d’hélicoptère, une piscine spectaculaire, un bar style club plage extérieure. « Ce sera le yacht de l’année » a déclaré une source proche du dossier, au SUN. Le Russe, va taper dans l’oeil en terme d’extravagance, avec cette construction.