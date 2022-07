Le Stade Rennais augmente son capital pour supporter les pertes

Le Stade Rennais a souffert financièrement des effets de la crise.

Trois saisons consécutives bouclées sur des pertes, dont un exercice 2020-2021 plus lourdement déficitaire de 19,763 millions d’euros, en raison de la crise (matchs à huis clos, droits audiovisuels réduits…), ont entraîné la baisse des fonds propres au Stade Rennais, comme dans plusieurs autres équipes de la Ligue 1, en période de la Covid. Pour supporter cela, l’actionnaire unique du club breton vient, selon nos observations à Sportune, d’augmenter son capital social, pour assurer la pérennité de la structure.

Les pertes ont fait chuter les fonds propres du Stade Rennais

Cela faisant suite à la décision de poursuivre l’activité, malgré la perte de plus de la moitié du capital social, à 34,035 millions d’euros. Pour ce faire, le capital social a été augmenté en assemblée du 25 mai dernier, et les fonds propres reconstitués « par compensation avec une créance que l’actionnaire EPS détient dans la société au travers de son compte courant. » Au bout de l’opération, le capital social du Stade Rennais a été augmenté à 60 739 465 euros, et les fonds propres le dépasse désormais, à 60 785 955,79 euros.

Un capital social désormais porté à 60 739 465 euros

Le capital social de la société Stade Rennais Football Club est divisé en 130 904 actions de 464 euros nominal de chacune. L’opération a été approuvée par le conseil d’administration du club sur décision de la société EPS de la famille Pinault qui veille, en seule propriétaire, aux intérêts du club.