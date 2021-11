L’énorme 11 des joueurs de L1 en fin de contrat cette saison

Kylian Mbappé un joueur très convoité, en raison de sa situation contractuelle.

Ce collectif là, jouerait le titre en Ligue 1 et pourrait nourrir des prétentions en Ligue des champions. Même s’il souffre de quelques déséquilibres, il est costaud, mélange la jeunesse insouciante et ambitieuse, à l’expérience, inspirante et rassurante. Ce onze ci-dessous est composé de joueurs qui évoluent en Ligue 1. Et qui seront en fin de contrat, dans sept mois, au dernier jour de juin.

Deux champions du monde sont en fin de contrat en juin

Il est possible que certains aient des options que l’on ignore dans leur contrat. Nous avons par exemple ajouté Laurent Koscielny derrière et Angel Di Maria sur l’aile, qui sont dans ce cas de figure, avec au moins la saison prochaine en option, levée ou non, sous condition(s). Deux joueurs champions du monde en titre campent cette équipe, Djibril Sidibé, à Monaco et le cas le plus épineux du pays, qu’est celui de Kylian Mbappé, au PSG, car il est l’un sinon avec Haaland, le joueur le plus bankable du football.

L’ASSE, le FCGB, l’OM, le PSG ou autre Stade Rennais sont représentés

Selon la configuration, de sept à neuf clubs sont représentés que sont : le FCGB, l’AS Monaco, l’OL, le Stade Rennais, le LOSC, l’OM, le FC Nantes, l’ASSE et le PSG. A compter du passage à l’année 2022, tous seront libres de discuter de leur futur, avec des clubs autres que le leur. En l’espèce, les cas diffèrent de ceux qui devraient être prolongés, d’autres qui ne seront pas conservé ou qui, inversement, expriment le désir de partir.

L’énorme 11 des joueurs de L1 en fin de contrat cette saison