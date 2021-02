RC Lens : Salaire, contrat, ce que Gaël Kakuta a signé avec Lens

Gaël Kakuta

Il est l’un des responsables clairement désignés, de la bonne saison lensoise, pour le promu en Ligue 1. Gaël Kakuta était déjà à ce niveau du championnat, avant de rejoindre le RC Lens. Il n’a tout simplement pas accompagné Amiens, dans sa descente, il appartient toutefois toujours au club picard, qui l’a prêté pour cette saison 2020-21.

Prêté par Amiens cette saison, avec une option d’achat

Les deux clubs le confirment, il y a une option d’achat dans l’opération. Son montant, en revanche, est confidentiel, mais il serait proche de 5 millions d’euros. Soit deux millions de plus qu’investis par Amiens pour le recruter, en 2019. A Lens, c’est le Racing qui prend à sa charge les émoluments financiers du joueur de 29 ans, c’est-à-dire son salaire estimé proche de 60 000 euros brut mensuels.

Gaël Kakuta devrait rester au RC Lens la saison prochaine

En championnat cette saison, Gaël Kakuta a joué 23 matches, marqués neuf buts et a délivré 4 passes décisives. Si l’option n’est pas levée, il rentrera en Picardie, comme le veut son contrat signé avec Amiens, jusqu’en 2022. Sinon, il prolongera et s’inscrira dans la longueur chez les Sang et or. A priori, c’est plutôt deuxième scénario, qui se dessine pour lui puisque Lens est bien parti pour rester en Ligue 1…