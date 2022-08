Les 10 Français les mieux payés de la Premier League 2022-2023

Raphael Varane à son aise, le défenseur de Manchester United et le footballeur le mieux payé du Royaume-Uni.

Dites 33. trente trois, comme le nombre de footballeurs français sur le pont ce week-end, pour la rentrée en championnat de Premier League anglaise. Trente trois joueurs nationaux, mais tous ne sont pas sur la même ligne, en terme de contrats ou de salaires. Le top 10 des mieux payés de la saison 2022-2023 a changé, ne serait-ce qu’avec le départ de Paul Pogba, de Manchester United vers la Juventus.

Pogba cède la place de numéro des salaires à Varane

Le milieu de terrain cède sa place de numéro un, à un autre de ses anciens coéquipiers mancuniens, le défenseur Raphael Varane qui culmine à près de 21 millions d’euros brut, pour sa saison en cours. Ils sont deux, les joueurs des Red Devils à camper le podium et dans le top 10 ci-dessous, des petits nouveaux font leur entrée : Clément Lenglet prêté par le Barça aux Spurs de Tottenham qui assument son salaire, ou l’ancien minot marseillais, Boubacar Kamara, qui réalise une bascule financière en quittant son OM formateur, pour Aston Villa et la plus clinquante Premier League.

Boubacar Kamara fait une entrée remarquée dans le top 10

En moyenne, un joueur du top 10 des Français les mieux payés de l’élite du foot anglais, approche un salaire de 11 millions d’euros brut, cette saison, c’est-à-dire un peu plus qua Kamara à Aston. Villa et un peu moins que Tanguy Ndombélé avec les Spurs. Rappelons enfin que le mercato est encore ouvert chez nos voisins anglais, il n’est donc pas dit que tous ces joueurs soient encore en PL, au mois de septembre prochain. Le défenseur des Blues, Malang Sarr, serait notamment suivi de l’AS Monaco.

Les 10 Français les mieux payés de la Premier League 2022-2023

10. Boubakary Soumaré (Leicester) = 6,1 M€

9. Kurt Zouma (West Ham) = 7,4 M€

8. Malang Sarr (Chelsea) = 7,4 M€

7. Clément Lenglet (Tottenham) = 7,5 M€

6. Lucas Digne (Aston Villa) = 9 M€

5. Boubacar Kamara (Aston Villa) = 9,2 M€

4. Tanguy Ndombele (Tottenham) = 12,3 M€

3. Anthony Martial (Manchester United) = 15,4 M€

2. N’Golo Kante (Chelsea) = 17,9 M€

1. Raphael Varane (Manchester United) = 21 M€

Estimation brute annuelle