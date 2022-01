Les 20 footballeurs les plus riches du monde en 2022

Qui sont les footballeurs les plus riches sur la surface du globe ?

Le football est le sport roi dans le monde, car le plus pratiqué et suivi sur toute la surface du globe. Tous les jeunes apprentis se rêvent en futurs Messi, Cristiano Ronaldo, ou les plus jeunes Mbappé et Haaland. Les deux derniers n’appartiennent pas au top 20 des footballeurs les plus riches du monde, en 2022. Pas encore, car ils ont l’un comme l’autre leur place réservée dans cette prestigieuse « rich list ».

Les 20 footballeurs les plus riches en 2022 : 20. Rio Ferdinand = 75 M$

Cristiano Ronaldo, David Beckham et Lionel Messi sur le podium

Elle est celle du média Wealthy Gorilla, sur la base des données de Celebrity Net Worth, The Richest et Forbes. Bien évidemment que toutes les fortunes mentionnées ne sont que des estimations du patrimoine de chacun. Sachant, par exemple, que les trois premiers, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou David Beckham ont tous dépassés le milliard de dollars de gains, au cours de leur carrière sportive (et plus pour Beckham qui a terminé la sienne), mais il faut aussi réduire les revenus au train de vie de chacun. Aucune n’est donc ici estimé milliardaire.

Au moins 75 M$ pour être dans le top 20 des footballeurs les plus riches en 2022

Il faut être riche d’au moins 75 millions de dollars (66 M€), pour entrer dans le top 20 des footballeurs les plus riches en 2022, comme le défenseur retraité anglais, Rio Ferdinand ou l’ailier brésilien Willian Borges, aujourd’hui aux Corinthians. Le classement complet est à voir, en images et en détails, dans le diaporama ci-dessus.