OM : Les joueurs marseillais privés de primes cette saison

Selon Jacques-Henri Eyraud, les joueurs de l’OM n’auront pas de prime, cette saison 2020-21

Les joueurs de l’OM n’auront pas de primes de match cette saison. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré l’ancien président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, dans une interview accordée à So Foot. « D’abord, les joueurs ont accepté à ma demande de supprimer toute prime de match sur cette saison. Ce qui fait une jolie somme« , s’est félicité JHE. Une contradiction, par rapport, à l’information donnée par l’Equipe, en novembre dernier, concernant les récompenses financières d’après-match face au PSG.

Une prime de 10 000 €

Après 9 ans sans victoire au Parc des Princes, l’OM s’est imposé 1-0 en début de saison, sur la pelouse du club de la capitale. Et à cette occasion chaque joueur a reçu, selon le quotidien sportif, un bonus de 10 000 euros. L’ont-ils réellement reçu ou peut-être rendu à leur direction ? Mystère et boule gomme, Eyraud, n’en dit pas plus à ce sujet.

Les pertes économiques de l’OM

La santé économique du football français, n’est pas au mieux. Jacques-Henri Eyraud a tiré un triste bilan chiffré, sur les pertes liées à la situation sanitaire du pays « L’impact covid ça doit être entre 40 et 50 millions uniquement sur la billetterie. Et si l’on ajoute à cela les droits TV, c’est entre 20 et 30 millions d’euros. C’est colossal » regrette-t-il. Une réunion aura lieu ce mardi, à Matignon, avec la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, concernant le retour progressif du public dans les stades.

