Lewandowski, son bolide à 200 000€ que le Bayern prohibe entre ses murs

Robert Lewandowski a une Bentley Continental GT Cabriolet verte. Et sa fille a la même, en miniature!

Robert Lewandowski veut quitter la Bavière, mais l’attaquant du Bayern Munich ne semble pas disposé à aller jusqu’au clash avec son club, pour obtenir sa libération, comme d’autres de son sport, le font parfois. Le Polonais a été suivi pour son retour de vacances en Allemagne, depuis l’aéroport, en passant par une boucle par l’hôpital, pour des tests d’efforts. C’est là qu’il a été vu à bord de sa voiture, aux origines anglaises et de façon remarquée, conduite par un chauffeur.

Hier fährt @lewy_official zum Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vor. Kein Trainingsstreik wie angekündigt @SkySportsNews @SkySportDE pic.twitter.com/cG5clLW8KG — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022

Robert Lewandowski roule dans une verte Bentley Continental GT Cabriolet

Robert Lewandowski est en effet l’heureux propriétaire d’une Bentley Continental GT Cabriolet. Un joli joujou que lui a choisi tout vert, qu’il peut conduire cheveux aux vents, quand la capote est ouverte. Ce modèle vendu plus ou moins 200 000 euros, selon les options, Lewandowski l’a depuis quelques années. Mais il est clair, que ce n’est pas à son volant qu’il se balade au quotidien, quand il se rend aux entraînements avec le Bayern Munich.

Une marque anglaise clinquante qui n’a pas droit de cité au Bayern Munich

C’est qu’en effet, l’institution allemande banni ce type de véhicule de son enceinte. Avec le Bayern, tout déplacement associé à l’employeur qu’est le club, doit nécessairement se faire, à bord d’une voiture du constructeur Audi. Et cela, pour une raison aussi simple qu’évidente : Audi est un sponsor majeur du club bavarois et de surcroît, une marque engagée dans l’actionnariat. Certes, minoritaire, à un peu plus de 9%, mais engagée quand même. Du coût, quiconque se présente avec un véhicule d’une autre marque se risque à une amende, qui peut-être plus ou moins salée, selon si la presse repère l’individu incriminé et qu’elle partage les images.