PSG : Une ligne de produits Messi x PSG serait en cours de préparation

Nul ne sait encore où jouera Lionel Messi la saison prochaine. Mais la situation forcerait certains à anticiper.

Plus le temps avance et plus se pose la question du futur en club de Lionel Messi. La date du 30 juin, jour de la fin de son contrat au Barça, approche, l’Argentin est libre depuis le 1er janvier, de négocier son avenir ailleurs. Pourquoi pas au PSG, puisque l’on sait que le club champion de France, est l’un des très rares en capacité de pouvoir accéder à ses prétentions contractuelles.

adidas anticiperait un possible transfert de Messi au PSG

Au cas où l’éventualité deviendrait concrète, adidas, l’équipementier officiel de Lionel Messi, se préparerait en coulisses. Selon le Diario Gol, les Trois bandes plancheraient su la création d’une ligne de produits associant le sextuple Ballon d’or, au club de la capitale française. Comme Jordan avec Nike, Messi a sa propre marque capsule, associée à son sponsor. Cela, d’après le média, ne signifiant toutefois pas que le footballeur va s’engager avec le Paris Saint-Germain, mais qu’adidas s’y préparerait. Si jamais…

Où jouera l’attaquant argentin ? C’est la question du moment

Et si Messi ne vient pas, le projet sera rangé dans les cartons, explique le pure player espagnol. La Pulga est l’ambassadeur numéro un monde d’adidas, la tête de gondole de la marque qui le paie pour cela, près de 30 millions de dollars par an estimés. Rappelons que Messi est chez adidas et le PSG habillé par Nike, comme le Barça où il évolue présentement.