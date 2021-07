Lionel Messi, près de 2 millions d’euros net de perdus

Lionel Messi n’a plus de contrat depuis bientôt vingt jours.

Dans quelques heures nous serons le 20 juillet 2021. A cet instant, cela fera 20 jours que Lionel Messi est sans contrat sportif, dans le monde du football, depuis le 30 juin minuit, et la fin de son précédent bail, avec le FC Barcelone. Juste une incroyable aberration pour le meilleur footballeur de la planète, mais une réalité conséquence d’un monde économique devenu fragile, dans l’univers du ballon rond.

Bientôt vingt jours que Lionel Messi est sans contrat

Récemment, le journal L’Equipe a tenté d’estimer le manque à gagner quotidien pour la Pulga, dans cette situation. en partant sur le principe que l’Argentin réduira de moitié environ, ses impressionnants émoluments, proches de 75 millions net de salaires annuels. Cela signifie qu’à l’avenir, nouveau contrat en poche, Lionel Messi approchera un revenu de 100 000 euros net quotidien.

L’attaquant du Barça gagnerait 100 000 euros net par jour

Même en ce cas, Messi demeurera le footballeur le mieux payé de la planète et l’une des plus grosses bourses du monde sportif. Ce 20 juillet donc, Lionel Messi aura perdu l’équivalence de 2 millions d’euros de contrat en club. Mais que l’on se rassure, l’ailier du Barça perçoit encore beaucoup de deniers de ses seuls sponsors, dont son équipementier adidas. Et sa fortune est assez épaisse pour lui laisser le temps de voir venir.