Lionel Messi va ouvrir un restaurant… 100 m à côté de celui de Suarez

Lionel Messi et Luis Suarez vont se faire concurrence sur les restaurants !

Lionel Messi va ouvrir un restaurant, dans le quartier de Castelldefels à Barcelone, lieu où l’Argentin habite depuis 2009. C’est une information de The Sun, qui publie des images du chantier de ce dernier, sans pour autant donner des informations complémentaires. Encore en construction, le nouvel établissement de La Pulga se trouve à 100 mètres, de celui de son ancien coéquipier et voisin, Luis Suarez.

Suarez a aussi son établissement à Barcelone

L’Uruguayen a ouvert deux restaurants, au même nom de « Chalito » (l’autre à Barcelone non loin des Ramblas), où se consomment des spécialités locales catalanes. Avec le choix entre la restauration rapide, ou la dégustation une sélection de plats sud-américains. Des pizzas sont aussi proposées. Ces lieux sont adéquats pour suivre les soirées foot du Barça.

C’est le second restaurant de Lionel Messi

En 2016, Lionel Messi a quant à lui ouvert son premier espace culinaire à Barcelone, nommé le « Bellavista del Jardín del Norte« . Un endroit, qui mélange gastronomie argentine et espagnol, pour le plus grand plaisir du numéro 10 blaugrana. Le plat favori du joueur du FC Barcelone est servi, une escalope milanaise, accompagnée d’une sauce tomate et de mozzarella, au prix de 10,50 €.