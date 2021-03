Liverpool : Détail des bonus à la performance inclus dans le contrat avec Nike

Si Liverpool gagne la Ligue des champions, Nike versera un bonus de 4,5 millions d’euros au club.

Champion d’Angleterre en titre, Liverpool, distancé en championnat, devrait abandonner sa couronne cette saison. Huitièmes au classement, les hommes de Jürgen Klopp, pourraient aussi ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Un échec sportif, mais aussi financier pour le club anglais, car son contrat avec Nike, inclus des bonus à la performance.

Le montant de bonus à la performance

Selon The Athletic, la contre-performance de Liverpool en Premier League, entraînerait un manque à gagner pour les Reds. Remporter le championnat d’Angleterre, aurait permis au club de la Mersey , d’empocher 2,5 millions d’euros supplémentaires. Concernant la coupe d’Europe, une victoire finale en Ligue des Champions pourrait rapporter 4,5 millions d’euros. Liverpool peut encore prétendre à ce bonus européen, après sa qualification aux quarts de finale.

Le contrat historique entre Liverpool et Nike

L’accord Liverpool – Nike, serait d’une durée proche de la décennie, avec une part fixe de 35 millions d’euros. La partie la plus intéressante du contrat relève de la partie des royalties que le FC Liverpool touchera sur ses produits : 20% sur les maillots et textiles et 5% sur les baskets. Le contrat est estimé au global, à 80 millions d’euros par saison.