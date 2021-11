Liverpool et LeBron James veulent « rivaliser » avec Jordan et le PSG

Bientôt des produits sportswear associant LeBron James aux Reds de Liverpool.

LeBron James et Liverpool nourrissent de hautes ambitions communes. De surcroît car le premier est actionnaire des Reds, en ayant vu en avril, sa participation augmenter avec. Avec Nike, qui est aussi l’équipementier commun au champion NBA et l’équipe anglaise, la collaboration va déboucher sur la sortie d’un merchandising associant les trois, à la manière de ce que fait la marque Jordan, au PSG.

« Rivaliser avec la connexion de Michael Jordan et Nike » au PSG

C’est indiqué par Tom Werner, le président de Liverpool, dans un entretien donné au Boston Globe. « Nous créons une gamme de produits, avec Nike et LeBron. Nike a créé sept ou huit produits en lien avec LeBron. Je ne connais pas tous les détails, mais ils vont lancer une collection qui vise à rivaliser avec la connexion de Michael Jordan et Nike. »

LeBron James est dans l’actionnariat de Fenway Sports Group

La réussite des partenariats noués dans le basket et désormais le football, au Paris SG depuis 2018, stimule les envies de Liverpool, alors que LeBron James est en bien des points l’héritier de Jordan, notamment parce qu’il est lui aussi sous contrat à vie avec Nike et une icône, mondialement connue. L’ailier des Lakers avait 2% de l’actionnariat de Liverpool, depuis 2011, mais tel que l’expliquait en octobre le Liverpool Echo, il l’a converti en 1% de l’actionnariat de Fenway Sports Group, l’actuel propriétaire majoritaire de Liverpool, mais aussi des Red Sox de Boston en MLB et de plusieurs autres franchises du sport US ou de la musique.

Une alliance pour doper le merchandising de Liverpool

A Liverpool, en 2020, les recettes commerciales, (sponsoring, merchandising), pesaient 43% (243 M€), du chiffre d’affaire, hors trading. Au PSG, la part est de 55% (298 M€) et elle le doit beaucoup à la réussite des produits sous licence Jordan Brand.