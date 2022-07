LOSC : Après le domicile, New Balance et le LOSC révèlent le maillot extérieur 2022-2023

LE LOSC jouera en blanc ses matchs à l’extérieur.

Quelques heures après la tenue principale prévue par New Balance, pour les Dogues, l’équipementier américain et le LOSC révèlent le nouveau maillot extérieur 2022-2023, que porteront les joueurs lillois, sur le terrain. Du rouge dominant en home, au blanc sur le modèle away, accompagné de rouge, en couleur secondaire et des touches de bleu, pour marquer le nouveau sponsor Cazoo, et le partenaire technique, New Balance.

Un maillot extérieur à dominante de blanc pour le LOSC

« C’est une sensation spéciale de porter un maillot au design entièrement pensé pour l’équipe. Le maillot est de qualité et nous sommes tous impatients de le porter. Les fans le seront aussi », s’enthousiasme, l’attaquant du LOSC, Timothy Weah, à l’évocation de cette nouvelle pièce. « Pour la création de ce nouveau maillot, nous nous sommes inspirés de l’héritage passionnant du LOSC. Il est le symbole d’une équipe jeune, pleine de potentiel et passionnante à regarder jouer. Ce nouveau design donne vie à tout cela », ajoute Kenny McCallum, le directeur générale de l’équipementier.

Disponible à la vente, à la fin du mois de juillet

Comme pour la version domicile, la marque s’est associée au photographe Justin Bettman, pour mettre en relief la promotion du maillot. Il sera disponible à la vente partout, à compter du 30 juillet et avant, disponible en pré-commande.