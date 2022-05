LOSC, ASSE : Combien vaut désormais Jonathan Bamba sur le mercato ?

Un léger coup de moins bien dans la carrière de Jonathan Bamba, à l’image du LOSc, cette saison.

La saison 2018-2019, sa première avec le LOSC, semble loin pour Jonathan Bamba. A l’époque, l’ailier français formait, avec Nicolas Pépé, un duo redoutable. Au total, ils avaient inscrit 35 buts, et délivré 14 passes décisives en championnat. Depuis, la donne est différente, bien qu’il soit un grand artisan du titre obtenu l’exercice précédent. Arrivé libre en provenance de l’ASSE, son club formateur, lors du mercato estival 2018, le joueur a vu sa valeur marchande fluctuer dans les Hauts-de-France.

L’ailier du LOSC est arrivé libre en provenance de l’ASSE

Évalué à 8 millions d’euros à l’issue de sa dernière saison avec les Verts, Jonathan Bamba atteint son pic, trois ans plus tard, lors du mercato estival dernier, avec une cote à 25 millions d’euros, sur le marché des transferts, d’après Transfermarkt. Aujourd’hui, et peu avant la fin d’un exercice décevant, le portail web allemand l’estime à 20 millions d’euros. Une valorisation supérieure à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 10 et 15 millions d’euros. L’une des raisons de cette différence réside dans le contrat de l’ailier de 26 ans. Le bail de ce dernier court jusqu’en juin 2023.

Un exercice discret de la part de Jonathan Bamba

A l’image du LOSC version 2021-2022, Jonathan Bamba est talentueux, mais ne réalise pas sa meilleure saison. Pire même, statistiquement parlant, il n’a jamais été aussi peu décisif avec Lille que cette année. Plusieurs éléments importants de l’équipe championne de France ont mis les voiles, durant les 12 derniers mois, comme Mike Maignan, Jonathan Ikoné, ou encore Boubakary Soumaré. Est-ce que le numéro 7 lillois est le prochain sur la liste ? Tout est possible, puisqu’il ne manque pas de prétendants. L’été dernier, West Ham, Atalanta et le Bayer Leverkusen étaient venus aux renseignements. L’été s’annonce chaud pour les Dogues, s’ils veulent conserver leur joueur.