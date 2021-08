LOSC : Ça coûte combien de recruter David Ospina (Napoli) ?

Le LOSC cherche son gardien et suivrait à cet effet, le Colombien David Ospina.

La quête d’un gardien de but numéro un s’accélère pour le LOSC, qui vient de débuter sa saison 2021-22 ce week-end, par un probant succès sur le PSG (1-0) au Trophée des champions. A une semaine de la reprise en Ligue 1. Titulaire contre Paris, Léo Jardim ne devrait pas tenir le rôle toute la saison, plusieurs pistes sont donc à l’étude. Dont une mènerait vers David Ospina au SSC Naples, croient savoir les chroniqueurs présents ce lundi, sur le plateau de L’Equipe du soir.

Le LOSC cherche un gardien numéro 1. Ospina serait visé

Le portier colombien est un nom et un visage connu du public français, puisqu’il a joué avec l’OGC Nice, qui l’a révélé sur la scène européenne. Parti ensuite à Arsenal et désormais à Naples, qui a payé 3,5 millions d’euros, le coût de l’indemnité de son transfert, en 2019. A l’époque écarté des terrains par les Gunners, David Ospina s’est refait une santé avec Naples et dernièrement avec sa sélection de Colombie qu’il a porté, avec les siens, sur le podium (3e), de la Copa America 2021.

Dans sa dernière saison contractuelle avec le Napoli

Cela peut justifier sa valorisation en hausse sur le mercato, entre 4 et 7 millions, donnés par l’Observatoire du football et 5 millions, de la part de Transfermarkt. Ce sont des estimations plutôt optimistes car il ne reste qu’une saison dans le contrat qui unit le joueur de 32 ans à son club. Il l’a signé il y a quasiment trois ans pile, et gagne depuis près de 150 000 euros brut mensuels. C’est beaucoup pour un LOSC soucieux de préserver sa masse salariale, sauf à étaler la saison restante sur un contrat plus long. Lille a de surcroît l’avantage sportif sur Naples, puisque les Dogues joueront la Ligue des champions, et la Ligue Europa, pour les Partenopei.