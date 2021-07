LOSC : Le maillot domicile 2021-22 des champions de France dévoilé [OFFICIEL]

Le maillot 2021-22 du LOSC est sorti.

Le maillot le plus en vue de cet été, c’est celui que vont porter les Dogues du LOSC, en leur qualité de champions de France en titre. C’est New Balance qui le produit pour eux et qui l’a dévoilé, ce jeudi 1er juillet. Il est tout de rouge pour la couleur de fond principale, comme le sont habituellement, les premiers jeux dédiés aux joueurs du collectif lillois.

Le LOSC et New Balance présentent le maillot domicile 2021-22

Ce maillot domicile 2021-22 rend hommage aux lieux symboliques de la ville du nord de la France, et principalement sa citadelle. New Balance reste l’équipementier des Dogues, après avoir prolongé au printemps, le « plus important partenariat jamais signé » par le LOSC. Les sponsors sur cette pièce sont en blanc, un peu de bleu complète le tunique.

Short et chaussettes portés avec seront bleu foncé

Du bleu foncé, que l’on retrouvera en dominante sur le short et les chaussettes portés avec, sur les terrains de la Ligue 1 et de la Ligue des champions.