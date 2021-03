LOSC – OM : Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

Belle affiche ce mercredi soir en Ligue 1, entre le LOSC et l’OM.

Le LOSC reçoit l’OM, ce mercredi à 21 h, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Dans la course au titre, les Lillois vont tenter de gagner pour faire la bonne affaire sur leurs concurrents directs. Quant aux Phocéens, ils restent sur un match nul face à l’Olympique Lyonnais (1-1), Nasser Larguet sera sur le banc, en attendant le nouveau coach Jorge Sampaoli, arrivé à Marseille ce mardi. La saison passée, les Olympiens s’étaient imposés 1-2 dans le nord de la France, dans un match spectaculaire, où Benedetto avait marqué le but gagnant.

Le LOSC largement favori contre l’OM

La position au classement des deux équipes, a pour conséquence d’avantager le LOSC. Les joueurs de Christophe Galtier sont leaders du classement, alors que l’OM végète à la 7e place. Un succès phocéen est coté à 5,4, alors que la victoire lilloise paie 1,7 fois la mise de départ. La cote du match nul, entre les Nordistes et les Sudistes, est à 3,6. Plusieurs scénarios sont favorables pour les Dogues, selon les bookmakers. Une courte victoire de Lille, 1-0, rapporterait 5 € pour 1 de joué, c’est le score le plus envisagé selon les spécialistes des cotes. L’OM qui l’emporte sur le plus petit des scores, est quant à lui donné à 11. Enfin, le 1-1 multiplierait par 5,6 la mise initiale.

David buteur en l’absence de Yilmaz

Les Lillois devront faire sans Burak Yilmaz, le buteur turc est toujours blessé. C’est Jonathan David, qui a le plus de chances de marquer dans ce choc de Ligue ; son but est coté à 2,89. Une réalisation de Yusuf Yazici vaut 2,97 fois la mise initiale, et celle de Timothy Weah rapporte 3,3 € pour 1 de joué. Concernant les Marseillais, c’est Milik qui tient la corde. Une nouvelle fois buteur face à Lyon, la cote du Polonais est de 4,6 contre 1. Florian Thauvin, qui n’a trouvé qu’une seule fois le chemin des filets depuis le début de l’année est coté à 5,35. Enfin, Dario Benedetto qui score, vaut 5,3 fois la mise de départ.