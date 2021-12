LOSC : Salaire, contrat, ce que la Fiorentina proposerait à Jonathan Ikoné

Un départ se précise du côté du LOSC champion de France, Jonathan Ikoné est en contract avancé avec la Fiorentina, qu’il pourrait rejoindre très prochainement. L’ailier international français est sous contrat jusqu’en 2023, l’opération va donc rapporter à Lille. Ce transfert est donné entre 15 et 20 millions d’euros, avec les bonus, selon différentes sources, d’Italie ou de France.

Au joueur, le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, croit savoir que l’attend un contrat sur les quatre prochaines saisons et demi, jusqu’en 2026. Avec un salaire qu’il communique à 1,7 millions d’euros, mais ici en net avant impôts, par an, soit un peu plus de 140 000 euros brut mensuels. Jonathan Ikoné en gagne présentement 120 000 euros estimés par mois avec le LOSC, mais en brut, avec les charges sociales.

🔜 Done Deal! Jonathan #Ikoné to #Fiorentina from #Lille for €14M + 1M as bonus. #LOSC will have the 20% on the future sale. For the french winger contract until 2026 (€1,7M/year + add-ons). Scheduled the final meeting to sign contacts after December 13! #transfers @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 2, 2021